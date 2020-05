Nach der Coronavirus-Infektion von 68 Bewohnern in einer Flüchtlingsunterkunft in Hennigsdorf (Oberhavel) ist die Lage nach Angaben der Kreisverwaltung vorerst unter Kontrolle. Im Landkreis gebe es aktuell keine Infizierten in Gemeinschaftsunterkünften mehr, teilte der Kreis am Dienstag mit - dazu gehört auch die Unterkunft in Hennigsdorf.

"Alle vormals infizierten Menschen sind bereits genesen", sagte Sprecherin Ivonne Pelz. Einer der insgesamt fünf Wohnblocks der Einrichtung stehe aber vorerst noch bis Anfang Juni unter Quarantäne. Im Kreis gibt es neun Gemeinschaftsunterkünfte.