Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen bleiben in Brandenburg mindestens bis Ende Oktober 2020 verboten. Darauf hat sich am Dienstag das Kabinett in Potsdam verständigt. Die Landesregierung setzt mit der Verlängerung dieser Frist eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern um. Bislang galt das Verbot von Großveranstaltungen in Brandenburg bis zum 31. August.