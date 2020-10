Der Brandenburger Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hat mehr Finanzhilfen des Bundes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gefordert. Vor der Verkehrsministerkonferenz, die am Mittwoch und Donnerstag per Videoschalte durchgeführt wird, sagte Beermann am Mittwoch dem rbb, die bisher zugesagten Mittel reichten nicht aus, um die Corona-bedingten Einnahmeausfälle auszugleichen.

Bislang habe der Bund 2,5 Milliarden Euro für den ÖPNV in allen Bundesländern zur Verfügung gestellt, sagte Beermann im rbb-Inforadio. Für das Jahr 2021 würden aber weitere Hilfen benötigt. "Wir werden auf der Konferenz nicht nur über die Verteilung der Gelder, sondern auch über Mittel für 2021 sprechen müssen", kündigte er an.