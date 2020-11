Brandenburg muss in den kommenden Jahren nach Angaben von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als vor Corona. Die Pandemie setze alle Haushalte, vom Bund über das Land bis zu den Gemeinden, über Jahre unter Druck, sagte die Ministerin am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts nach der Vorstellung der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung. Brandenburgs Finanzlage sei angespannt und das Gesamtbild unerfreulich, weil für den Haushalt des nächsten Jahres neu kalkuliert werden müsse, so Lange. Sie betonte auch, dass eine Veränderung der Lage kurzfristig nicht zu erwarten sei.



In diesem Jahr betragen den Angaben zufolge die Einnahmeausfälle im Vergleich zu den im Nachtragshaushalt enthaltenen Erwartungen nach der Oktoberschätzung 2019 rund 908 Millionen Euro. Die Sondersteuerschätzung vom September hatte noch ein Minus von rund

1.078 Millionen Euro befürchtet.