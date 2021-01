Mareen Mol Mittwoch, 20.01.2021 | 12:21 Uhr

Und was ist mit den Gebühren für den Hort?

Bezahlen wir auch fleißig für nichts und auf die Nachfrage bei der Gemeinde kam die Antwort, dass der Hort doch auf hat, zwar für die Notbetreuung, aber so ist das halt.

Reicht ja nicht, dass manche Eltern zwei Jobs jeden Tag erledigen müssen, ihren eigenen im Homeoffice und dann noch Lehrer und als cherry on the top noch dafür den Hort bezahlen...