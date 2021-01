Mad Berlin Dienstag, 19.01.2021 | 19:13 Uhr

FFP 2 Maskenplicht in Bus und Bahn und beim Einkaufen soll Pflicht werden. Diese Masken sind nicht gerade Billig und ich Höre immer Hartz 4 Empfänger gratis, was ist mit den Leuten die in Kurzarbeit sind, die haben jetzt auch weniger Geld als vorher. Die Regierung möchte es als Pflicht, also mein Vorschlag, dann gratis für alle Bürger.