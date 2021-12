Peter Berlin Donnerstag, 02.12.2021 | 15:42 Uhr

Warum wird hier wieder stigmatisiert und einfach eine Meldung verfasst, die nur weiter polarisiert? Alle Teilnehmer werden hier wieder über einen Kamm geschert und stigmatisiert "Verschwörungsideologen, Impfgegner und Corona-Leugner". Muss diese Spalterei sein? Es sind ganz normale Menschen, die dorthin gehen und gegen die Spaltung der Gesellschaft durch 2G protestieren. Zudem erinnern sie lediglich an Worte, die die Minister und Politiker wie u.a. Jens Spahn VERSPROCHEN haben: "Ich versichere Ihnen, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben" (Spahn, 20.11.2020). Was ist dran verkehrt an dieses Versprechen zu erinnern und daran zu appellieren, dass dies auch eingehalten wird?