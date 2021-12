Berliner Senat will schärfere Corona-Maßnahmen beschließen

Eine sitzungsreiche Corona-Woche neigt sich dem Ende zu: Nachdem der Senat schon am Dienstag regulär tagte, kommt er am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen. Nun geht es um die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz im Anschluss im Livestream.

Der Berliner Senat berät am Freitag ab 10 Uhr bei einer Sondersitzung über eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt. Schon bei der regulären Sitzung am Dienstag war unter anderem über Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, strengere Obergrenzen für Veranstaltungen und Schließungen von Clubs und Diskotheken gesprochen, aber noch nicht entschieden worden.

Am Freitag will der Senat nun Beschlüsse fällen, nachdem der Bund und die Länder sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag auf eine Reihe strengerer Corona-Regeln im Kampf gegen die vierte Corona-Welle verständigt haben.