Noch sind es ein paar Tage hin, dass Fußball-Bundesligist Hertha BSC am kommenden Samstag Union Berlin im heimischen Olympiastadion empfängt. Und dennoch wirft auch das schon dritte Stadtderby der laufenden Saison wie üblich schon jetzt seinen Schatten voraus: bei den Fans der beiden Berliner Klubs, bei deren Verantwortlichen und vor allem auch bei den Spielern von Hertha BSC und Union Berlin. Ein "spezielles Spiel", das nach der Rückkehr der Fans "noch spezieller" würde, sei das Duell mit dem Nachbarn, erklärte Union-Kapitän Christopher Trimmel am Montagnachmittag.

Der Grund für die Vorfreude ist bekannt: Treffen Hertha und Union aufeinander, liegt stets etwas Besonderes in der Luft. Berliner Fußballfans haben ein Gesprächs-, nicht selten auch ein Streitthema. Auch Christopher Trimmel kennt und findet dieses Derby-Feeling gut. "Das braucht die Stadt, das will die Stadt", sagt der Unioner. Und: "Wir Spieler freuen uns auch schon riesig drauf." Besonders, weil die Kulisse im Olympiastadion am Wochenende ein beeindruckende werden dürfte. Coronabedingt fanden die letzten beiden Bundesliga-Derbys in Herthas Heimspielstätte vor leeren Rängen statt, das Pokalspiel im Januar lediglich vor 3.000 Zuschauern. Nun ist der Weg frei für ein ausverkauftes Olympiastadion am Wochenende. Oder in den Worten von Christopher Trimmel: "Die Hütte ist voll, Herthas Ultras und deren Fanszene ist da und von uns werden auch viele da sein."

Der Mannschaft von Union Berlin wird hierbei entgegenkommen, dass sie ungleich befreiter aufspielen kann als ihre innerstädtischen Kontrahenten. Während die Hertha auf einem Abstiegsplatz liegend mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt, hat Union bereits die als Saisonziel ausgegebene 40-Punkte-Marke geknackt. So verspürt Christopher Trimmel vor dem Derby lediglich einen "positiven Druck" und sagt: "Bei der Hertha ist es eine andere Situation." Gewinnen will der Routinier das Spiel um die vielzitierte Stadtmeisterschaft dennoch unbedingt. Zum einen, weil man bei Union aktuell dabei ist, die Saisonziele noch ein wenig nach oben zu justieren. Vor allem aber auch, "weil es für jeden einzelnen Fan in der Stadt wichtig ist", so Trimmel.