Der 1. FC Union Berlin will den erfolgreichen Verlauf der dritten Spielzeit in der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag mit seinen Anhängern feiern. Dabei sollen die Feierlichkeiten bereits beim Einlaufen der Spieler und des Trainerteams sichtbar werden.

Auf seiner Homepage rief der Verein die Fans am Dienstag dazu auf, das Stadion an der Alten Försterei vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) "in ein Fahnenmeer" zu verwandeln.