Sommerfahrplan - Hertha testet gegen Energie Cottbus und Wayne Rooney

Fr 03.06.22 | 14:16 Uhr

Bild: IMAGO/Metodi Popow

Einen Tag, nachdem Hertha BSC mit der Verpflichtung von Sandro Schwarz für Klarheit in der Trainerfrage gesorgt hat, haben die Berliner auch ihren Fahrplan für die Sommerpause vorgestellt. Am 22. Juni startet die Hertha offiziell in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Zwei Highlights bilden Testspiele gegen Energie Cottbus und das von Wayne Rooney trainierte Derby County.

Bevor die Mannschaft von Trainer Schwarz am 22. Juni gemeinsam in die Vorbereitung startet, stehen in den beiden Tagen zuvor die typischen Medizin- und Leistungschecks auf dem Programm. Fünf Tage nach dem Trainingsauftakt im Amateurstadion auf dem Wurfplatz brechen die Berliner dann in ihr erstes von zwei Trainingslagern auf. Vom 27. Juli bis 2. Juli quartiert Hertha sich hierfür in Kienbaum (Oder-Spree) ein, wo am 29. Juni auch ein (nicht öffentliches) Testspiel gegen den Berliner Verbandsligisten TuS Makkabi absolviert wird. Zum Abschluss des Trainingslagers trifft Hertha am 2. Juli auf den Regionalligisten SV Babelsberg 03 (16 Uhr, Karl-Liebknecht-Stadion).

Testspiel in Cottbus, Trainingslager in England