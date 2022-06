Die Berlin Adler haben am Samstagnachmittag in der German Football League (GFL) den dritten Sieg in Serie eingefahren. Die Berliner gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Cologne Crocodiles denkbar knapp mit 34:33 (28:21). Die Adler festigen so ihren zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe Nord 2.

Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Shuan Fatah zunächst so seine Probleme mit den Kölner Gastgebern. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Gäste aus Berlin mit 14:21 im Hintertreffen. Im zweiten Viertel zeigte sich die Mannschaft dann allerdings offensiv wie defensiv deutlich verbessert. Ein 14:0 im zweiten Abschnitt brachte den Adlern die Halbzeitführung.

Der erste Touchdown in Halbzeit zwei gehörte dann hingegen wieder den Crocodiles. Wide Receiver Jarvis McClam verwandelte einen Pass von Quarterback Christian Strong in einen Touchdown. So entwickelte sich ein spannendes und bis zum Ende enges Spiel, das die Adler schlussendlich denkbar knapp für sich entscheiden konnten.