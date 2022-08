Johannes Thiemann: Wir wohnen aktuell in Altona unweit der Hamburger Halle. Wir pendeln hier zwischen Hotel und Trainingshalle hin und her, trainieren täglich und versuchen, in Spielform zu kommen und als Team weiter zusammenzufinden.

In knapp zwei Wochen starten Sie in Köln in die EM-Vorrunde, zehn Tage später in Berlin in die Zwischenrunde. Wie sehr juckt es Ihnen schon in den Fingern?

Sehr! Ich habe richtig Bock, in vollen Hallen zu spielen – am liebsten natürlich in Berlin. Basketballdeutschland wird uns mit toller Atmosphäre unterstützen und wir hoffen, das mit erfolgreichen Spielen zurückgeben zu können. Aber auch auf die Competition freue ich mich.

Gleich in der EM-Vorrunde warten mit Slowenien, Frankreich und Litauen drei Top-Teams als Gegner auf Sie. Ist das eher Nachteil oder Vorteil?

Wir haben eine wirklich sehr, sehr starke Gruppe mit unglaublich guten Gegnern. Das wird natürlich eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es eine Chance, früh zu sehen, wie man im Vergleich mit den Teams, die in den K.o.-Runden spielen werden, abschneidet. Und es macht ja auch Spaß, sich mit den Besten zu messen.

Die diesjährige EM scheint personell so gut besetzt wie lange nicht mehr. Wie ist es, mit NBA-Akteuren à la Dennis Schröder, Daniel Theis und Franz Wagner zusammenzuspielen und Spielern wie Luka Doncic, Nikola Jokic oder Giannis Antetokounmpo gegenüberzustehen?

Das ist auf jeden Fall cool. Die Jungs aus der NBA haben eine individuelle Klasse, die du selbst in der Euroleague so nicht findest. Wenn du etwa einen Dennis Schröder auf dem Parkett hast, merkst du sofort, wie er ein Spiel mit seinem Skillset und seiner Schnelligkeit bestimmen kann. Und mit Spielern wie Giannis auf dem Platz zu stehen, sich mit ihnen zu messen, das ist schon besonders.