In Berlin trainieren zwischen 400 und 500 Mädchen und Frauen mit dem Albatros auf dem Trikot. Mit Beginn der neuen Saison gibt es für sie eine neue Perspektive: Basketballprofi für Alba Berlin in der 1. Liga. Berliner Basketballerinnen, die erstklassig spielen wollen, müssen ihre Heimat nicht mehr verlassen. Der Hauptstadtklub ist ganz oben in der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) angekommen.

Zukunft in der Arena am Ostbahnhof unklar

Doch auch die Spielerinnen, die parallel zum Basketball noch arbeiten gehen, haben nachjustiert. Alba-Kapitänin Lena Gohlisch arbeitete in der letzten Saison noch Vollzeit als Assistenzärztin in einer Berliner Klinik. Oft mit mehr als 40 Stunden pro Woche. "Ich gehe runter auf 80 Prozent und bin Ärztin im teilstationären Bereich, damit ich keine Nachtschichten mehr habe. Da haben wir alle zusammen mit dem Verein ein paar Anpassungen vorgenommen, dass es jetzt möglich ist."

Damit wächst der Anteil der Spielerinnen in der Mannschaft, die auch schon vormittags zusätzliche Frühtrainingszeiten haben. Die meisten ihrer Mitspielerinnen gehen zu dieser Zeit zur Schule, studieren oder arbeiten und lassen diese Trainingseinheit aus. “Es ist für uns wichtig, dass sie die Belastung gut steuern. Wir wissen, dass sie neben dem Spielfeld auch noch andere Verantwortungen haben, und das haben wir aber auch schon in der Vergangenheit gut gemacht”, erklärt Ireti Amojo, die den Mädchen- und Frauenbereich bei Alba koordiniert.

Aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit hat Alba nachgelegt und die Berichterstattung über die Frauenmannschaft intensiviert. So wurden beispielsweise alle Neuverpflichtungen auf den verschiedenen Kanälen mit eigenen Grafiken verkündet. Sportdirektor Himar Ojeda ordnete die Transfers ein.

Mit den Albatrossen stößt ein Verein in die 1. Liga, der deutlich mehr finanzielle Mittel hat. Die Spielerinnen bekommen zwar keine Gehälter in der Höhe eines Malte Delow oder Jonas Mattisseck, können aber auf die bestehenden Strukturen zurückgreifen. Einige Elemente wurden schon in der vergangenen Saison etabliert: "Beispielsweise die sportpsychologische Betreuung oder die Ermöglichung, dass man mit dem Zug zu Auswärtsfahrten fährt. Oder wenn es schlecht angebundene Teams sind, dass man mit dem Bus fährt", sagt Amojo, die selbst bis 2020 für Alba spielte.

Doch die Reichweite der Berlinerinnen könnte auch problematisch werden. Den Eisvögeln aus Freiburg, die amtierende Meisterinnen sind, folgen auf Instagram etwas mehr als 3.300 Menschen. Alba Berlin kratzt auf seinem Instagram-Account, der auch über die Männermannschaft berichtet, an den 44.000 Followern. Wie auch in der Natur haben die Albatrosse eine deutlich weitere Flügelspannweite. Alba könnte in der 1. Liga die Flügel ausweiten und sich mit viel Geld an die Spitze befördern.

Der Verein steht mit dem Aufstieg auch in der Verantwortung, den Sport nicht kaputtzumachen. "Das Schöne an der Frauenbasketball-Community ist, dass sie sehr klein ist. Man kennt sich untereinander", sagt Amojo: "Man kennt die Jugendspielerinnen und wir haben hier in Berlin einen ziemlich großen Pool an Nachwuchstalenten. Deswegen ist es auch schön für sie zu sehen, dass sie sich hier in Berlin bis in die 1. Liga optimal entwickeln können."

Doch Alba Berlin ist nicht der einzige BBL-Verein, der ab dieser Saison in der DBBL mitmischt. Die Gisa Lions SV Halle heißen seit Juli Gisa Lions MBC. Ihre Bundesligalizenz wurde an die Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH übertragen, die auch die Betreibergesellschaft des Syntainics MBC aus der BBL ist. Beide Bundesligisten arbeiteten bereits im Nachwuchsbereich zusammen und haben diese Kooperation nun auch auf den Profibereich ausgedehnt. Die Gisa Lions, in der letzten Saison noch Zehnte, sollen innerhalb von drei Jahren Finalkandidatinnen werden. Die Fanlager mit Doppelspieltagen zusammengeführt werden.