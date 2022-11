Regionalligist BFC Dynamo zog durch einen 1:3-Sieg gegen Verbandsligisten TSV Mariendorf 1897 in die nächste Runde des Berliner Landespokals ein. Vor 421 zahlenden Zuschauern im Volkspark Mariendorf traf Christian Beck in der 27. Minute zur verdienten BFC-Führung, ein Eigentor kurz vor der Pause besorgte den 2:0-Pausenstand. Mariendorfs Stürmer Erik Paul-Pfannschmidt machte es in der 61. Minute durch seinen Anschlusstreffer noch einem spannenden, aber Max Peter Klump stellte eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:1 für die Dynamos, die das Ergebnis dann auch über die Zeit brachten.

Viktoria 89 schrammte bei Landesligist Fortuna Biesdorf knapp an der Blamage vorbei. Denn erst in der Verlängerung konnte das Teamvon Semih Keskin das Weiterkommen perfekt machen. Nach 90 Minuten hatte es noch 0:0 gestanden, ehe Fatih Baca die Lichterfelder in der 93. Minute in Führung brachte. Doch Biesdorf glich in der 101. Minute durch Anthony Worm aus. Als alles bereits nach Elfmeterschießen aussah, traf in der 118. Minute Samir Werbelow zum 2:1-Endstand.