In der Wasserball-Bundesliga hat Rekordmeister Wasserfreunde Spandau beim OSC Potsdam klar mit 19:4 gewonnen. Der 37-malige Deutsche Meister ließ dabei den "Orcas" keinerlei Chance in der Schwimmhalle Blu in Potsdam. Die Spandauer scheiterten am Ende nur knapp an der anvisierten 100-Tore Marke im vierten Saisonspiel und kommen aktuell auf bereits 99 Treffer.

Durch den Sieg bleiben die Wasserfreunde Spandau verlustpunktfrei und souverän auf dem ersten Platz der Wasserball-Bundesliga. Der OSC Potsdam muss dagegen weiterhin auf den ersten Punkt warten und belegt aktuell Platz 7 in der Tabelle.