Deutsche Eishockey Liga - Eisbären Berlin verlieren in Straubing nach Penalty-Schießen

Fr 30.12.22 | 22:33 Uhr

Bild: IMAGO/Eibner

Die Eisbären Berlin mussten am Freitagabend im dritten Auswärtsspiel in Serie die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Die Berliner verloren in Straubing ein enges Spiel erst nach Penalty-Schießen mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1). Für die Eisbären erzielten Yannick Veilleux, Marcel Noebels und Kevin Clark die drei Treffer.

Turbulentes erstes Drittel

Zu Beginn übertrug sich die gute Stimmung auf den mit 4.485 Zuschauern gut gefüllten Rängen in Straubing noch nicht auf das Eis. Beide Mannschaften starteten etwas verhalten ins erste Drittel. In dessen Verlauf erarbeiteten sich dann die Eisbären zusehends die besseren Chancen. So war es in der 14. Minute schließlich Veilleux, der die Mannschaft von Trainer Serge Aubin mit 1:0 in Führung brachte. Es folgte eine turbulente Phase: 34 Sekunden nach der Berliner Führung glich Straubings Travis Turnbull die Partie wieder aus, ehe abermals nur 32 Sekunden später Noebels die Eisbären erneut jubeln ließ. Im zweiten Drittel blieben das Tempo und die Intensität des Spiels gleichermaßen hoch. Sowohl die Körperlichkeit als auch die Chancendichte nahmen jetzt zu. Dennoch dauerte es bis in die 38. Minute, ehe der nächste Treffer fiel und Clark die Berliner Führung zum 3:1 ausbaute. Allerdings steckte auch Straubing nicht auf. Jason Akeson verkürzte abermals beinahe postwendend zum 2:3 und leitete so aus Eisbären-Sicht den Anfang vom Ende ein.

Dämpfer im Penalty-Schießen

In der 46. Minute war es Joshua Samanski, der Straubing den 3:3-Ausgleich bescherte und die Sorgen der Eisbären zusätzliche vergrößerte. Bis zum Drittelende gelang es anschließend keiner Mannschaft mehr, noch spielentscheidende Akzente zu setzen. So ging es kurz darauf erst in die Verlängerung und anschließend auch ins Penalty-Schießen. Dort erzielte JC Lipon den einzigen Treffer und sicherte Straubing so den Sieg. Die Eisbären hingegen mussten sich mit einem Zähler zufriedengeben und beenden so nicht nur ihren Auswärts-Trip, sondern auch das Jahr 2022 mit dem nächsten Dämpfer.