3:2 in Augsburg - Eisbären holen wichtigen Sieg im Kellerduell

So 18.12.22 | 21:26 Uhr

Bild: imago images/Eibner

Mit viel Einsatz haben die Eisbären das Kellerduell in Augsburg für sich entscheiden können. Damit verhinderten sie nicht nur eine neue Niederlagen-Serie, sondern zogen in der Tabelle auch noch an den Schwaben vorbei.

In der DEL haben die Eisbären Berlin einen wichtigen Sieg geholt. Nach zwei Niederlagen in Folge gewann der deutsche Meister das Kellerduell bei den Augsburger Panther mit 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Damit überholten sie die Schwaben in der Tabelle und stehen nun auf Platz 13. Die Berliner Tore erzielten Kevin Clark (2.), Matthew White (21.) und Zachary Boychuk (34.).

Rückstand nach Blitzstart

Im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion erwischten die Eisbären einen Blitzstart. Nach nur 62 Sekunden gingen sie durch einen Schuss aus der Halbdistanz von Marcel Noebels in Führung. Zwar hatte der Augsburger Goalie Dennis Endras den Puck eigentlich schon gehalten, konnte diesen dann aber nicht kontrollieren und er landete irgendwie doch noch im Tor. Auch danach gaben die Berliner weiter Gas und machten ordentlich Druck, um schnell den zweiten Treffer zu erzielen.

imago images/Contrast 2:4 gegen Schwenningen - Nächste Niederlage für die kriselnden Eisbären Die Krise der Eisbären hält an. Einschließlich der Niederlage gegen Schwenningen am Freitagabend haben die Berliner erneut innerhalb einer Woche dreimal hintereinander verloren. Immer wieder scheitert das Team an den gleichen Problemen.

Stattdessen setzte es hinten aber plötzlich den Ausgleich. Panther-Stürmer Ryan Kuffner raste ohne Unterstützung seiner Mitspieler auf das Tor der Eisbären zu und hatte eigentlich noch vier Verteidiger zu überwinden. Mit einem sehenswerten Abschluss verwandelte er die Scheibe allerdings kraftvoll an allen vorbei im rechten Winkel (5.). Durch den Treffer fingen sich die Gastgeber wieder und waren nun voll im Spiel. Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich gelang es ihnen in ihrem ersten Powerplay, durch ein Tor von Braden Lamb in Führung zu gehen (9.). Die in Rückstand geratenen Berliner ließen sich jedoch nicht verunsichern und hatten selbst in Unterzahl gute Chancen. Die beste Möglichkeit bot sich noch vor der ersten Drittelpause Leonhard Pföderl, der nur noch den Torwart der Panther vor sich hatte, dann allerdings am Lattenkreuz scheiterte.

Eisbären kommen zurück

Im zweiten Durchgang dauerte es aber nicht lange, bis die Eisbären sich für ihre Mühe belohnten. 32 Sekunden nach der Pause sorgte Matthew White mit seinem neunten Saisontor für den Ausgleich. Dabei sah der Augsburger Goalie Endras wieder nicht gut aus und ließ den Puck durch die Hände ins Netz rutschen. Mit dem 2:2-Gleichstand wurde die Partie ruppiger und die Zweikämpfe härter. Spieler beider Mannschaften gerieten das ein oder andere Mal aneinander und es gab mehrere Unterbrechungen. Dabei verletzte sich auch der Berliner Alexandre Grenier, der das Eis mit einer Armverletzung verlassen musste und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die besseren Chancen hatten weiterhin die Gäste, die allerdings im Abschluss noch etwas schwächelten. Dies änderte sich in der 34. Minute als Marcel Noebels den Puck nach einem Konter nach hinten ablegte, wo Zachary Boychuk gezielt aus der Distanz abzog und die Eisbären zurück in Führung brachte. Diesen Vorsprung nahmen sie dann auch mit ins letzte Drittel.

imago images/Bernd König Bildergalerie | Vor Frank Hördlers 1000. DEL-Spiel - Die Abwehrkante feiert Jubiläum Frank Hördlers glanzvolle Eishockey-Laufbahn kann am Sonntag (14 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt einen weiteren Höhepunkt erreichen. Zum 1000. DEL-Spiel des Eisbären-Routiniers: Hördlers Karriere in zehn Kapiteln.

Führung über die Zeit gebracht

Im Schlussabschnitt war das Spiel hart umkämpft. Augsburg drängte auf den erneuten Ausgleich, doch die Mannschaft von Trainer Serge Aubin verteidigte hinten sicher und verhinderte gefährliche Abschlüsse aus zentralen Positionen. Auch in Unterzahlsituationen gelang es den Berlinern immer wieder, den Puck mit viel Einsatz zu klären. Viele Entlastungsmomente nach vorne hatten sie so aber auch nicht mehr und es fehlten die Möglichkeiten, um den knappen Vorsprung weiter auszubauen. So blieb es bis zum Ende spannend und die Eisbären mussten noch das ein oder andere Mal zittern. Schlussendlich brachten sie die 3:2-Führung aber über die Zeit und holten zum ersten Mal seit dem 4. November wieder drei volle Punkte. Weiter geht es für sie am kommenden Mittwoch (19:30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Wolfsburg.

Sendung: rbb24, 18.12.2022, 21:45 Uhr