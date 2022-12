Nach Teilnahme an Protest in Berlin

Dem ehemaligen Hertha-Profi Ashkan Dejagah ist im Iran ein Ausreiseverbot erteilt worden. Ein entsprechender Bericht der iranischen Sportzeitung "Khabar Varzeshi" wurde von seinem Berater Reza Fazeli bestätigt. Demnach sei dem 36 Jahre alten Dejagah bereits im November eine Reise mit seinem derzeitigen Klub Foolad FC Khuzestan ins Trainingslager nach Dubai verweigert worden.

Grund dafür sei laut "Deutscher Welle" die Teilnahme Dejagahs an einer Freiheitskundgebung von Protestierenden gegen die iranische Staatsmacht am Brandenburger Tor in Berlin gewesen. Fazeli schrieb von "Beileidsbekundungen an die Angehörigen der Getöteten". Unklar ist bislang, ob Dejagah noch weitere Strafen drohen. Er lässt seit dem Sommer seine aktive Karriere in seinem Geburtsland ausklingen.