Zum Auftakt des 16. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC auswärts einen Punkt geholt. Die Berliner trennten sich mit 1:1 (1:1) vom Chemnitzer FC und beendeten somit die Siegesserie der Sachsen, die zuvor sechsmal in Folge gewonnen hatten. In der Tabelle kletterte Hertha II damit auf den elften Rang.

Vor drei Wochen trafen SV Babelsberg und Energie Cottbus zuletzt aufeinander. Im Landespokal hatten die Lausitzer die Nase vorn. Können sich die Potsdamer am Samstag in der Regionalliga für das Aus revanchieren? Von Andreas Friebel

Vor 2.939 Zuschauern waren die Gastgeber im Chemnitzer Stadion an der Gellerstraße eigentlich die bessere Mannschaft. In der 22. Minute gingen sie verdient in Führung, nachdem der Ball bei einer Ecke etwas glücklich bei CFC-Verteidiger Robert Zickert landete, der aus kurzer Distanz verwandelte.

Kurz vor der Pause nutzte Hertha dann aber eine der wenigen Unaufmerksamkeiten der Sachsen. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand Trainersohn Maurice Covic frei in der Mitte und zimmerte den Ball per Direktabnahme zum Ausgleich ins Tor (41.).

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Chemnitzer, die in der Schlussphase noch einmal ein richtiges Powerplay starteten und eine Chance nach der anderen hatten. Allerdings gelang ihnen kein zweites Tor, und so konnten die Berliner einen Punkt in die Hauptstadt entführen.