Vor vier Wochen trafen SV Babelsberg und Energie Cottbus zuletzt aufeinander. Im Landespokal hatten die Lausitzer die Nase vorn. Können sich die Potsdamer am Samstag in der Regionalligafür das Aus revanchieren? Von Andreas Friebel

Babelsberg steckt etwas im Abwärtstrend. "Ich glaube, wir haben am Saisonanfang etwas überperformt. Jetzt sieht man wie stark und ausgeglichen die Regionalliga ist. Da entscheiden Kleinigkeiten", so Trainer Markus Zschiesche.

Mit dem Landespokal hat Babelsberg vier Partien in Serie verloren. Für Cottbus lief es in dieser Zeit besser. Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage (1:4 beim BFC) stehen in der Statistik. Mit etwas Glück wäre am vergangenen Sonntag sogar der Sprung auf Platz eins geglückt. Trotz einer 2:0 Führung in Erfurt, gelang den Thüringern aber noch der Ausgleich.

"Wir waren auf dem richtigen Weg. Haben dann aber zwei Mal nicht aufgepasst", sagt der Cottbuser Coach Claus-Dieter Wollitz, der nun am Samstag einen weiteren Versuch unternimmt, mit seiner Mannschaft an die Tabellenspitze zu klettern. "Wir wollen nach Möglichkeit in der Winterpause schon auf Platz eins stehen. Und dafür müssen wir zwei Mal gewinnen."

Der SV Babelsberg hat natürlich etwas dagegen. Nach dem verlorenen Auswärtsspiel im Stadion der Freundschaft hofft Markus Zschiesche auf eine Revanche. "Wir müssen an unsere Stärken glauben, dann können wir es mit jeder Mannschaft aufnehmen." Und macht seinem Team auch Mut. "Zu einer Weiterentwicklung gehören auch Niederlagen. Denn aus Niederlagen lernt man."