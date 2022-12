Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat am Freitag das deutsche Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) benannt. Mit Paul Drux ist auch der Kapitän der Füchse Berlin im 18-köpfigen Kader. Drux' Vereinskollege Fabian Wiede hatte bereits von sich aus abgesagt, um die WM-Pause für eine Kiefer-OP zu nutzen.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Johannes Golla. Mit Torhüter Andreas Wolff, den Rückraumspielern Kai Häfner und Simon Ernst sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Linksaußen Rune Dahmke sind fünf Akteure dabei, die mit der DHB-Auswahl den EM-Titel 2016 in Polen gewonnen hatten. "Es gab einige schwere und sehr enge Entscheidungen, aber jetzt haben wir Klarheit. Ich freue mich auf das neue Jahr und die neue Herausforderung mit dieser Mannschaft", sagte Gislason am Freitag.

Das deutsche Team beginnt am 2. Januar in Hannover mit der Turnier-Vorbereitung. In dieser testet die DHB-Auswahl ihre Form in zwei Länderspielen in Bremen (7. Januar, 16.15 Uhr) und Hannover (8. Januar, 15.30 Uhr) gegen Gislasons Heimatland Island.

Sendung: rbb24|Inforadio, 23.12.2022, 13:15 Uhr