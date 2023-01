Der 1. FC Union Berlin trifft zum Re-Start der Fußball-Bundesliga zu Hause auf die TSG Hoffenheim. Trainer Urs Fischer muss zwar auf einige Spieler verzichten, dennoch gehen die Köpenicker als Favorit in die Partie. Jetzt live in voller Länge hören

Zum Re-Start der Fußball-Bundesliga nach der Winterpause trifft der 1. FC Union am Samstag im Stadion An der Alten Försterei auf die TSG Hoffenheim. Union Berlin (aktuell Platz 5) geht als Favorit ins Duell mit den Kraichgauern, denn das Team von Trainer André Breitenreiter belegt aktuell nur den 11. Tabellenplatz und wartet seit dem 18. Oktober 2022 (damals 5:1 gegen Schalke) auf einen Sieg in der Bundesliga.