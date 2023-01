"Gar keine", sagt Marco Bertram. "Der Klub hat in Berlin einfach keine Spuren hinterlassen." Umso schwieriger sei es gewesen, Dokumente und Zeitzeugen für sein Buch über den verschwundenen Fußballverein ASK Vorwärts Berlin zu gewinnen. "Es ist wirklich verrückt, bei diesen Erfolgen."

Wacker Berlin war in den 1970er Jahren eine große Nummer. Auch, weil an der Seitenlinie der Reinickendorfer oft erfolgreiche Trainer standen. Doch in der entscheidenden Bundesliga-Aufstiegsrunde sei es zur "Katastrophe" gekommen, erzählt Klub-Biograph Markus Franz .

Gegründet hatte sich der Verein Anfang der 1950er Jahre in Leipzig, Träger war die Kasernierte Volkspolizei, Vorgängerin der Nationalen Volksarmee (NVA). "In Leipzig war der Klub nicht wirklich beliebt, weil er zahlreiche Spieler von Lokalkonkurrent Chemie abwarb", sagt Bertram. Aufgrund der breiten Ablehnung und wohl auch, damit die Hauptstadt endlich ein fußballerisches Aushängeschild erhielt, wurde der Verein nach Berlin verlegt.

Der Wechsel erfolgte im Stillschweigen, zeitgenössische Medienberichte dazu fehlen, wie Bertram sagt, und so wussten in Leipzig selbst die Vorwärts-Sympathisanten zunächst nicht, was mit ihrem Klub eigentlich geschehen war.

In den folgenden Jahren kam man an Neuigkeiten rund um den Klub allerdings nicht mehr vorbei: Der ASK Vorwärts reihte einen Titel an den nächsten, feierte 1958 die erste Oberliga-Meisterschaft, fünf weitere sollten bis 1969 folgen. Als prägende Spieler hebt Bertram Torhüter Karl-Heinz Spickenagel hervor sowie Otto Fräßdorf und Jürgen Nöldner - der daneben 16 Mal für die Nationalmannschaft treffen sollte, darunter das schnellste Tor der DDR-Länderspielgeschichte (1965 gegen Österreich).