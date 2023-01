Die BR Volleys haben am Donnerstag in der Champions League beim bulgarischen Vertreter Hebar Pasardschik klar mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:20) gewonnen. Durch den Erfolg am vorletzten Spieltag der Gruppe B wahren die Hauptstadt-Volleyballer ihre Chance auf das Weiterkommen.

Am 25. Januar steht nun in der heimischen Max-Schmeling-Halle das entscheidende Spiel gegen das polnische Team Warta Zawiercie um Gruppenplatz zwei an. Dieser Rang berechtigt zur Teilnahme an der Playoff-Qualifikation für das Champions-League-Viertelfinale. Sollten die BR Volleys verlieren, dürfen sie die europäische Saison aufgrund ihres nunmehr gesicherten dritten Tabellenplatzes immerhin im zweitklassigen CEV-Cup fortsetzen.