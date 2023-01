Volleyball-Bundesliga - BR Volleys siegen mühelos gegen die Netzhoppers

Sa 07.01.23 | 19:01 Uhr

Titelverteidiger BR Volleys hat in der Volleyball-Bundesliga einen standesgemäßen 3:0-Erfolg (25:16, 25:12, 25:17) gegen die Netzhoppers KW-Bestensee gefeiert. Im kleinen Lokalderby vor 5.500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren die Gäste aus Brandenburg letztlich in allen drei Sätzen chancenlos. Zum besten Spieler der Partie wurde am Ende der Partie Berlins Mittelblocker Anton Brehme gekürt.



Netzhoppers nervös, BR Volleys wuchtig

Den Netzhoppers merkte man die Nervosität gleich zu Beginn der Partie deutlich an. Viele leichte Fehler der Gäste und klare, variable Angriffe auf Seiten der Gastgeber brachten die Volleys früh mit 8:2 in Führung. Obwohl die Brandenburger nie aufsteckten und sich sichtlich bemühten, den Abstand zu verkürzen, hatten sie auf das wuchtige Angriffsspiel der Volleys oftmals keine Antwort. Noch deutlicher als der erste Satz verlief der zweite Durchgang, in dem die Gastgeber ihre Klasse, auch in Person von Zuspieler Johannes Tille und Diagonalangreifer Marek Sotola, einmal mehr unter Beweis stellten. Im Schnelldurchlauf ging der zweite Satz mit 25:12 an die BR Volleys. Auch im weiteren Verlauf blieb es ein Schaulaufen für die Heimmannschaft, die sich auch den dritten Durchgang locker mit 25:17 holte. Während die BR Volleys in der Bundesliga weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze bleiben, verharren die Netzhoppers durch die 9. Saisonniederlage weiterhin auf dem 7. Tabellenplatz.

BR Volleys in der Champions League gefordert

Am kommenden Donnerstag müssen die Volleys in der Champions League beim bulgarischen Vertreter Hebar Pazardzhik antreten. Die Netzhoppers erwarten am nächsten Samstag den Tabellenzweiten Friedrichshafen in der heimischen Arena in Bestensee.