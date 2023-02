Das Frauenteam von Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen starken Sieg geholt. Gegen den Tabellendritten Eigner Angels Nördlingen gewann Alba am Freitagabend mit 73:67 (40:38). Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison stehen die Berlinerinnen derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz und sind bereits sicher für die Playoffs qualifiziert.

In der Charlottenburger Sömmeringhalle erwischte Alba einen Traumstart. Mit einem 15:0-Lauf verschafften sie sich bereits in den ersten Minuten einen Vorsprung. Danach bekamen die Zuschauer ein intensives Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten zu sehen, bei dem die Führung der Gastgeberinnen nach und nach kleiner wurde.

In der Schlussphase profitierten die Berlinerinnen dann von ihrer tiefen Bank und hatten so mehr Luft als die Gäste. Am Ende brachten sie ihren Vorsprung deshalb durchaus verdient über die Zeit.