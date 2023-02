Am vergangenen Wochenende holte Hertha den ersten Sieg des Jahres. Wenn es nach den Berlinern geht, soll daran am Sonntag angeknüpft werden. Bei formstarken Dortmundern steht die Schwarz-Elf allerdings vor einer Mammutaufgabe. Von Jonas Bürgener

So bestimmten auch in den letzten Tagen wieder einmal Negativschlagzeilen das Geschehen rund um Hertha - auch wenn der sportliche Auftritt vom Sonntag den Fans Hoffnung schenken kann.

Und doch beschäftigte den Verein - wie so oft bei Hertha - in den letzten Tagen mal wieder ein Thema, das mit Sport nur im Ansatz etwas zutun hat. Die Blau-Weißen haben dem freigestellten Geschäftsführer Fredi Bobic eine fristlose Kündigung zukommen lassen. Dem 51-Jährigen wird vereinsschädigendes Verhalten vorgeworfen. Ein Grund: Bobic' Äußerungen gegen den rbb-Reporter Uri Zahavi. In einem Interview im Anschluss an die Derby-Niederlage gegen Union Berlin am 28. Januar hatte Bobic wütend auf Nachfragen des Reporters reagiert, die sich auf eine mögliche Trainerdiskussion bezogen. "Wenn du noch mal fragst, kriegst du eine gescheuert" , sagte der 51-jährige Bobic im Weggehen zu dem rbb-Reporter. Nun droht ein langes Gerichtsverfahren, das Hertha auch weit über Bobic' Tätigkeit im Klub hinaus beschäftigen dürfte.

Hertha kann doch noch gewinnen. Nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (4:1) wurde bei den Berlinern kollektiv durchgeatmet. Die Mannschaft von Sandro Schwarz sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf, sprang an Stuttgart vorbei auf den Relegationsrang und auch die Leistung war durchaus überzeugend.

Florian Niederlechner wechselte im Winter vorzeitig aus Augsburg nach Berlin. In der Medienrunde spricht der Hertha-Stürmer über seine ersten Wochen in der Hauptstadt, die positive Stimmung in der Mannschaft und den nächsten Gegner Dortmund.

Mit Borussia Dortmund trifft Hertha BSC auf die einzige Mannschaft in Europas Top-Ligen, die in diesem Jahr noch ohne Punktverlust ist. Auch in der Champions League gewann man unter der Woche gegen den FC Chelsea (1:0). Zuletzt gelang dem BVB eine solche Serie nach der Winterpause in der Saison 2011/2012, als man später das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann. Es wird schnell deutlich: Dortmund befindet sich aktuell in Top-Form. Besonders auffällig ist bei den Schwarzgelben in dieser Spielzeit Julian Brandt. Der Mittelfeldspieler zeigt erstmals seitdem er 2019 zum BVB wechselte konstant gute Leistungen und kommt bereits auf zehn Torbeteiligungen - sechs Mal traf er selbst.

Außerdem gelang es Trainer Edin Terzic, die sonst oft wackelige Abwehr zu stabilisieren. In den vergangenen sechs Spielen gab es nur drei Gegentore. Das liegt zum einen an Torwart Gregor Kobel, der 74 Prozent der Torschüsse abwehrte (drittbester Wert in der Bundesliga), zum anderen an Nico Schlotterbeck, der zwei Drittel seiner Zweikämpfe in dieser Saison gewonnen hat und damit der beste Zweikämpfer der laufenden Saison ist, aber auch an Neuzugang Julian Ryerson. Den Außenverteidiger holte Dortmund im Winter von Union Berlin. Ryerson fand sich in Dortmund schnell und gut zurecht und gehört bereits jetzt fest zum Aufgebot von Terzic.

Sandro Schwarz fordert trotz des Dortmunder Laufs einen forschen Auftritt seiner Mannschaft: "Wir müssen weiterhin mutig bleiben – mit der maximaleren Intensität, aber auch mit dem Wissen, dass die Dortmunder die eine oder andere Ballbesitzphase haben werden."