Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Meister behauptete sich gegen die SWD Powervolleys Düren am Samstagabend klar mit 3:0 (25:16, 26:24, 25:16). Vor 3941 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle zeigten sich die Berliner damit bestens gerüstet für das Playoff-Hinspiel in der Champions League bei Ziraat Bank Ankara am Mittwoch, in dem es um eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse geht.

In der Bundesliga-Zwischenrunde treten die BR Volleys am nächsten Samstag bei der SVG Lüneburg an. Zur Gruppe A, in der die vier besten Mannschaften der Hauptrunde unter sich sind, gehört außerdem Vizemeister und Pokalsieger VfB Friedrichshafen.