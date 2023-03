Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind in das Playoff-Halbfinale eingezogen. Am Freitagabend gewannen die Aufsteigerinnen auch die zweite Viertelfinalpartie in der Best-of-Three-Serie gegen den Herner TC mit 65:59 nach Verlängerung. Vor 2.346 Zuschauern in der ausverkauften Sömmeringhalle lagen die Gastgeberinnen zur Halbzeit noch 18:34 zurück, ehe sie sich in den letzten beiden Vierteln zurückkämpften.