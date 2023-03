Acht Monate später wird die Spielmacherin ihre Entscheidung nicht bereut haben: Die Alba-Frauen haben in ihrer Debüt-Saison in der ersten Liga überraschend die Meisterschafts-Playoffs und damit etwas Historisches erreicht.

Die Gründe dafür, dass Deeshyra Thomas sich im vergangenen Sommer gegen einen Verbleib in Halle und für einen Wechsel zu Alba Berlin entschieden hat, sind vielfältig – und sie enthalten sogar kulinarische Aspekte. "Ich liebe vegan, sodass Berlin mit all seinen veganen Essensmöglichkeiten sehr gut passt", erklärt Thomas lachend. Generell würden größere Städte sie mehr ansprechen, sagt die US-Amerikanerin.

Doch was heißt überraschend? "Für andere mag das alles unerwartet sein, für mich aber nicht", so Thomas. "Ich sehe das Talent und das Besondere, was in diesem Team steckt." Wie speziell das Alba-Team ist, hat die 28-Jährige bereits erkannt, als sie zur Probe mittrainierte, wie sie sagt. "Ich mochte es, wie sie wirklich mannschaftlich Basketball spielen, viel zusammen machen und scheinbar alle miteinander klarkommen. Es schien keine Grüppchenbildung zu geben", so Thomas weiter. "Alleine als neue Person dazuzukommen, hätte leicht dazu führen können, nicht integriert zu werden, aber sie haben mich willkommen geheißen und wie alle anderen behandelt."

Die schnelle Integration ins Team hat dazu geführt, dass Thomas ebenso schnell ihren Charakter einbringen konnte. Auf Anhieb wurde die Spielmacherin zur Co-Kapitänin ernannt. "Ich habe diese Führungsqualitäten auf natürliche Weise in mir. Ich versuche immer, so vielen Menschen wie möglich zu helfen", sagt Thomas. "Da wir aber viele junge Spielerinnen haben, konnte ich meine Erfahrung einbringen. Als wir an den grundsätzlichen Spielzügen arbeiteten, konnte ich Hinweise zur Technik oder Kommunikation in der Abwehr geben. Ich rede viel auf dem Feld und habe gemerkt, dass ich die anderen damit anstecke."