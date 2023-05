Ullrich ist gebürtiger Berliner und durchlief alle Nachwuchsmannschaften bei Hertha BSC. Seit Beginn der aktuellen Saison gehört er dem Profikader der Berliner an, kam allerdings noch nicht zu seinem Bundesliga-Debüt. Spielzeit bekam er hingegen in der U23, wo er in der Regionalliga Nordost in 18 Spielen zwei Tore und vier Vorlagen verbuchte.

Außerdem ist Ullrich Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft, für die er auf insgesamt zehn Einsätze und sechs Tore kommt.