Schuften am Scharmützelsee als gutes Omen: Ab Donnerstag bezieht Union Berlin erneut in Bad Saarow ein Kurz-Trainingslager. Zuletzt steigerten sich die Eisernen von Saison zu Saison, nachdem in Brandenburg der konditionelle Grundstein gelegt wurde.

Es hat inzwischen fast schon Tradition, dass sich der 1. FC Union Berlin in der brandenburgischen Idylle rund um den Scharmützelsee auf neue Spielzeiten vorbereitet. Von Donnerstag (6. Juli) bis Sonntag (9. Juli) bezieht die Mannschaft von Urs Fischer zum siebten Mal innerhalb von fünf Jahren in Bad Saarow (Oder-Spree) ein Kurz-Trainingslager. Die ersten Einheiten stehen für den Fußball-Bundesligisten am Freitag an: Vormittags mit dem Ball am Fuß - aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr auf der Anlage des FSV Union Fürstenwalde -, nachmittags rückt das Kraft- und Konditionstraining in den Fokus, für das der FCU wie schon in den Vorjahren den Sportplatz von Eintracht Reichenwalde nutzen wird.

"Fast schon ein Mythos"

"Immer wenn Union in Reichenwalde beziehungsweise Bad Saarow war, haben sie sich in der folgenden Saison jedes Mal verbessert. Das ist wie Aberglaube, fast schon ein Mythos", sagt Michael Lampelt, 1. Vereinsvorsitzender von Eintracht Reichenwalde. Der beste Moment sei es, "wenn die Zuschauer draußen stehen und der Eiserne Bus hier rauffährt". Den Weg der Unioner vom Bundesliga-Aufstieg 2019 über die Qualifikation für die Europa League und nun die Champions League - jeweils nach Aufenthalten in Bad Saarow - hat auch Lampelt eng verfolgt. "Ich weiß nicht, was im nächsten Jahr kommt: Jetzt können sie ja bloß noch Meister werden", sagt er mit einem Lachen.

Ruhe und Abgeschiedenheit als "absolutes Highlight"

Die Gegebenheiten rund um den Scharmützelsee bezeichnet Lampelt als "absolutes Highlight. Wir sind hier mitten im Wald, ringsherum ist Wald. Hier herrscht so eine Ruhe – alle Mannschaften, die schon hier waren, haben das genossen." In den vergangenen Jahren kamen auch schon Hertha BSC, Energie Cottbus, RB Leipzig oder die deutsche U21-Nationalmannschaft für Trainingslager nach Bad Saarow. Darüber hinaus dürfte sich Bad Saarow schon jetzt darauf freuen, während der anstehenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) eine Nationalmannschaft zu beherbergen. Denn für die Dauer des Turniers wird eines der teilnehmenden Teams aller Voraussicht nach am Scharmützelsee ihr sogenanntes "Team Base Camp" aufschlagen, trainieren, regenerieren und von dort aus zu den Spielorten aufbrechen. In den kommenden Wochen haben Delegationen der (potenziell) teilnehmenden Nationen die Möglichkeit, von UEFA und DFB ausgewählte Orte zu besichtigen, um sich ein Bild von den Hotels, Trainingsplätzen und der Infrastruktur zu machen. Für Bad Saarow haben sich, Lampelt zufolge, bereits Portugal, Schweiz, England und Island für Besuche angekündigt. Welche Nationalmannschaft während der EM dann tatsächlich in Bad Saarow unterkommen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt demnach noch offen.

Pflichtspielauftakt am 13. August

Doch zunächst bereitet sich nun - mal wieder - Union Berlin in Bad Saarow und Umgebung auf die nächste Spielzeit vor. Am Sonntag kehren die Eisernen in die Hauptstadt zurück, ehe am kommenden Mittwoch (18:30 Uhr) der erste Test beim FSV 63 Luckenwalde ansteht. Vom 24. Juli bis 2. August reist das Team um Coach Fischer dann für ein weiteres Trainingslager nach Bramberg (Österreich), bevor am 13. August (18 Uhr) für die Köpenicker das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 steigt: In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt der Regionalligist FC-Astoria Walldorf den FCU. Sendung: Antenne Brandenburg, Nachmittag, 16:30 Uhr