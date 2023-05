Seit Samstag steht Historisches fest: Der 1. FC Union wird in der Saison 2023/24 erstmals Champions League spielen. Auf wen kann der Klub treffen, wie viel Geld ist in der Königsklasse zu verdienen und wo werden die Partien ausgetragen? Ein Überblick. Von Johannes Mohren

Die Eisernen - mit einem Klub-Koeffizienten von 17,000 - werden sich bei der Auslosung übrigens in Lostopf 4 wiederfinden. Von den bereits für die Gruppenphase qualifizierten Teams hat nämlich nur der französische Vizemeister RC Lens einen niedrigeren Wert (12,232). Das heißt: Selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass alle sechs Qualifikanten beim Klub-Koeffizienten hinter den Köpenickern liegen sollten, blieben sie bei den acht Teams, die in Topf 4 eingruppiert werden.

Ein 26. Gruppenphasen-Teilnehmer wird zudem am Mittwochabend feststehen. Die Entscheidung fällt im Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom. Der Sieger ist automatisch unter den besten 32 Teams der Königsklasse gesetzt. Die restlichen sechs Plätze werden in einem aufwändigen Qualifizierungssystem vergeben. Dieses beginnt bereits am 13. Juni und endet am 30. August mit den Rückspielen der finalen Playoffs.

Schachtar Donezk darf sich dabei über einen Nachrücker-Platz für die Gruppenphase freuen. Der ist für den Meister der Ukraine dann vorgesehen, wenn sich der Champions-League-Sieger - der auch für die darauffolgende Saison eine Teilnahme zugesichert bekommt - auch über die Liga qualifiziert. Das ist bei beiden Finalisten der Fall. Das Finale der diesjährigen Königsklassen-Spielzeit tragen am 10. Juni um 21 Uhr Manchester City (Meister in England) und Inter Mailand (Drittplatzierter in Italien) in Istanbul aus.

Als Dritter der Champions-League-Gruppenphase - und das wäre schon ein enormer sportlicher Erfolg - ginge es für den 1. FC Union in den Playoffs zur K.o.-Runde der Europa League weiter. Auch diese würden am 18. Dezember ausgelost. Ausgetragen würden die beiden Duelle um den Einzug ins Achtelfinale des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs dann am 15. und 22. Februar 2024 . Übrigens: In diesen Spielen kennen sich die Köpenicker aus und schlugen sich in der laufenden Saison bestens. Als Gruppenzweiter der Europa League kickten sie den damaligen Dritten der Champions-League-Vorrunde Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb .

Das erste Mal die Champions-League-Hymne erklingen wird für den 1. FC Union am 19./20. September . Für diese Termine hat die Uefa den ersten Spieltag der Gruppenphase angesetzt. Zwei weitere Spiele werden im Oktober stattfinden (3./4., 24./25.), zwei im November (7./8., 28./29) und ein letztes am 12./13. Dezember, sodass die Gruppenphase vor Weihnachten abgeschlossen ist. Als Erster oder Zweiter würde vor den Festtagen noch das Achtelfinale ausgelost (18. Dezember). Die K.o.-Runde startet ab dem 13. Februar 2024 und endet mit dem Finale am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion .

Der 1. FC Union stößt durch den Champions-League-Einzug auch finanziell in völlig neue Gefilde vor. Die Uefa schüttet in ihrem Premium-Wettbewerb weit (!) mehr Geld aus als etwa in der Conference oder Europa League. Allein die Teilnahme an der Gruppenphase bedeutete für jeden der 32 teilnehmenden Klubs in der laufenden Saison eine sichere Einnahme von 15,64 Millionen Euro. "Das wird in der kommenden ähnlich sein, tendenziell gibt es sogar noch ein paar Euro mehr", sagte Transfermarkt-Experte Philipp Marquardt vor einigen Wochen im rbb|24-Interview. Zum Vergleich: In der Europa League bekam Union 3,63 Millionen Euro Startgeld.

Bei sportlichem Erfolg lässt sich schon in der Gruppenphase mit leistungsabhängigen Prämien weiter ordentlich Geld verdienen. 2,8 Millionen überwies die Uefa in der Saison 2022/23 pro Sieg, 930.000 Euro gab es für ein Remis. Wer als Gruppenerster oder -zweiter ins Achtelfinale einzog, erhielt 9,6 Millionen Euro on top.* Doch es geht um noch mehr als diese unmittelbaren Prämien. Die TV-Erlöse steigen. Mit dem Merchandising wird mehr verdient. Der Verein ist präsenter. "Die internationale Sichtbarkeit wird größer, der Klub wird auch von Sponsoren ganz anders wahrgenommen - und gleichzeitig stärkt er seine Position als Nummer-eins-Player in Berlin", sagte Wirtschaftswissenschaftler Henning Zülch im rbb|24-Interview.

*Die weiteren Prämien:

Viertelfinale: 10,6 Millionen Euro / Halbfinale: 12,5 Millionen Euro / Unterlegener Finalist: 15,5 Millionen Euro / Champions-League-Sieger: 20 Millionen Euro