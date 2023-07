Union Berlin geht mit Selbstvertrauen in seine fünfte Bundesliga-Saison. Trainer Urs Fischer kündigt beim Start der Vorbereitung anstrengende Zeiten für die Spieler an. Das Olympiastadion als CL-Heimspielstätte bewertet er als sinnvoll.

Für Urs Fischer ist die große Erfolgsgeschichte von Union Berlin mit der Qualifikation für die Champions League noch nicht vorbei. Seine Spieler will der Cheftrainer der Eisernen deshalb gleich auf neue Aufgaben einschwören. Nach der ersten Übungseinheit in der Saisonvorbereitung des Fußball-Bundesligisten spricht der Schweizer über die ersten Eindrücke der neuen Spieler, den vergleichsweise kleinen Kader und das Olympiastadion als Heimspielstätte in der Königsklasse.