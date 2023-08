Es ist richtig cool für Neuseeland, dass die WM dort stattfindet. Auch wenn es ein kleines Land ist, interessieren sich die Leute dort sehr für Sport. Wir sind eine Rugby-Nation, die Leute mögen es nicht so, wenn sich die Männer beim Fußball zehn Mal am Boden wälzen. Bei den Frauen passiert das aber gar nicht so oft, das finden die Leute cooler. Das Interesse wird größer, das Niveau besser. Meine Familie und viele Freunde sind bei den Spielen im Stadion. Es ist krass, wie viele Leute sich die Spiele angucken. In Wellington, wo ich herkomme, sind bei den Heimspielen der Männer im Profibereich normalerweise 5.000 bis 6.000 Zuschauer, obwohl das Stadion mehr als 30.000 Plätze hat. Bei der Frauen-WM war das Stadion fast voll – auch Menschen, die sich sonst gar nicht für Fußball interessieren, gehen hin und unterstützen die Teams. Beim Eröffnungsspiel in Auckland waren sogar mehr als 42.000 Zuschauer im Stadion, was ein neuer Rekord für ein Fußballspiel in Neuseeland ist. Das kann eine große Wirkung haben.

Die Fußball-WM der Frauen findet in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt in Australien und Neuseeland – Ihrem Geburtsland – statt. Welchen Stellenwert hat dieses Turnier in Neuseeland?

Sie sind erst 22 Jahre alt, haben in Ihrer Karriere aber bereits auf drei Kontinenten gelebt und gespielt. Inwiefern unterscheidet sich, Ihrem Empfinden nach, der Fußball, aber auch die Kultur in Neuseeland, den USA und Deutschland?

In Neuseeland sind die Leute sehr gechillt, sehr 'laid-back'. In Amerika sind sie auch sehr offen und freundlich, selbst beim ersten Kennenlernen. In Deutschland sind die Menschen etwas reservierter, zumindest am Anfang. Mit dem Fußball habe ich in Neuseeland an der Olé Football Academy angefangen und dort hauptsächlich mit Jungs zusammengespielt. Wir haben uns damals viel von Ajax und Barcelona abgeguckt, wollten immer 'Tiki-Taka' spielen, was zu der Zeit in Neuseeland nicht normal war. In den USA ist der Fußball athletischer und direkter, vieles geht über Konter. Und in Deutschland habe ich gemerkt, dass der Fußball hier ähnlich ist, wie ich es in der Academy gelernt habe: technischer und taktischer.

Vor einem guten Jahr sind Sie vom SV Meppen zum 1. FFC Turbine Potsdam gewechselt. Im Mai ist der Verein - bis heute einer der erfolgreichsten im europäischen Frauen-Fußball - zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Wie schauen Sie mit etwas Abstand auf Ihre erste Saison in Potsdam zurück?

Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir am Ende der Saison absteigen würden. Damit mussten wir uns erstmal auseinandersetzen. Durch die schweren Zeiten sind wir aber gut zusammengeblieben. Jetzt haben wir eine Art Neustart. Wir wissen, was wir verbessern müssen und haben ein klares Ziel: Wir wollen wieder aufsteigen. Das allein ist Motivation. Keine von uns will in der 2. Liga bleiben.