Das ist ein trauriger, ein ganz bitterer Tag für Turbine und seine Fans, für die Stadt Potsdam und für den gesamten Frauenfußball in Deutschland. Turbine Potsdam, über Jahrzehnte einer der prägendsten und erfolgreichsten Klubs in Deutschland, steigt aus der Bundesliga ab. Sechs DDR-Meisterschaften, sechs weitere Meistertitel im vereinten Deutschland plus drei Pokalsiege und zwei Champions League-Triumphe verschwinden in der Zweitklassigkeit. Gerade noch Pokal-Finalist und nur knapp an der Qualifikation für die Champions League gescheitert - und ein Jahr später komplett abgestürzt. Das muss man erstmal hinkriegen.