Seit Monaten ist das Erika-Heß-Stadion in Berlin-Wedding geschlossen - auf unbestimmte Zeit. Die angespannte Situation bedroht nicht nur den Trainings- und Spielbetrieb zahlreicher Eissportvereine, sondern auch deren Existenz. Von Jan Ole Behrens

Lucien Aicher ist fassungslos. Der Präsident des Eishockeyvereins FASS Berlin befürchtet: Sollte sich die Schließung des Erika-Heß-Stadions weiter in die Länge ziehen, dann ist die Existenz seines Vereins akut gefährdet. Denn das Stadion ist die Heimat des Klubs, hunderte Mitglieder können es schon seit Monaten nicht nutzen, und wohl noch einige Zeit mehr.

Im vorigen Winter, im Dezember 2022, hatte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umwelt das Stadion als "Einrichtung mit besonderem Gefahrenpotential" eingestuft. Grund ist die Kälteanlage der Halle, die mit Ammoniak betrieben wird. Im Falle einer Betriebsstörung könne es aufgrund der vorhandenen Menge von rund 4,5 Tonnen des Kältemittels zu "lebensgefährlichen Umständen für eine Vielzahl an Menschen" kommen, verlautbart die Senatsverwaltung dem rbb schriftlich.

Sie verweist auf die Umgebung der Eishalle, in der sich etwa das Bundeswehrkrankenhaus, die Grundschule am Nordhafen und Wohnhäuser befinden. Im März 2023 wurden dann bei der in die Jahre gekommenen Kälteanlage diverse Mängel festgestellt und der Betreiber der Anlage, das Bezirksamt Mitte, zur Behebung aufgefordert. Das Bezirksamt schloss daraufhin das Stadion.