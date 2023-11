Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei Valencia Basket verloren die Berliner am Donnerstagabend trotz guter Leistung mit 71:79 (39:41).

Dominante Siege in der Bundesliga und Niederlagen in der Euroleague prägen den Saisonstart von Alba Berlin. Ein schwieriger Spagat, der nur mit Zeit und mehr Erfahrungen einfacher werden dürfte. Von Jakob Lobach

Siege in der Bundesliga, Niederlagen in der Euroleague

Nach dem Seitenwechsel kam Alba besser aus der Kabine. Valencia wirkte zunächst schläfrig, sodass Alba das Spiel schnell wieder drehte. Beim Stand von 47:43 für die Berliner nahm Valancia-Trainer Alex Mumbru die frühe Auszeit. Die Unterbrechung half den Spaniern: Valencia erhöhte in der Folge die Intensität. Alba blieb aber wachsam und hielt die Partie vor dem letzten Viertel beim Stand von 56:54 für Valencia eng.

Im Schlussabschnitt ging es dann kontinuierlich hin und her. In einem bis zum Ende knappen Spiel setzten sich die Gastgeber erst in den Schlussminuten durch und Alba konnte sich für eine gute Leistung nicht belohnen. Am Ende stand es 79:71 für Valencia, die damit in der Euroleague ungeschlagen bleiben.