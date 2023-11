So steht es um eine mögliche Berliner Olympia-Bewerbung

Sollte Berlin sich als Austragungsort für die Olympischen Spiele 2036 bewerben? Diese Frage wird am Sonntag im Rahmen des "Dialogforums Olympiabewerbung" diskutiert. Während der Berliner Senat sich eine Bewerbung wünscht, gibt es auch Skepsis.

Deutschland und die Olympischen Sommerspiele hatten zuletzt eine eher belastete Beziehung. Das lag weniger daran, dass sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Städte nicht um mögliche Bewerbungen, Olympia bei sich auszutragen, bemüht hätten. Vielmehr scheiterten eben jene Versuche daran, die lokale Bevölkerung für diese Unternehmung zu begeistern. Daraus wollen alle Beteiligten lernen, weshalb in Vorbereitung auf eine mögliche Bewerbung der Olympischen Spiele die Bevölkerung stärker in die Planungen involviert werden soll.

Hierfür hat der DOSB das "Dialogforum Olympiabewerbung" ins Leben gerufen – eine Initiative, bei der mögliche Austragungsstandorte in die Debatte treten sollen. Verantwortliche aus Sport und Politik treffen auf Bürgerinnen und Bürger, um die Machbarkeit einer Austragung und Ideen für die Bewerbung zu diskutieren. Am kommenden Sonntag findet das Dialogforum auch in Berlin statt, denn: Die deutsche Hauptstadt könnte sich für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 bewerben. Dazu gibt es allerdings noch viele Fragen.