Präsidentschaftswahlen bei Bundesliga-Klubs sind selten Straßenfeger. Meist interessiert sich nur ein Bruchteil der Anhänger dafür, wer formell das Sagen hat in ihrem Klub. Dass das im Juni 2022 anders war, als bei der Hertha nach 14 Jahren Amtszeit ein Nachfolger von Werner Gegenbauer gesucht wurde, lag vor allem an ihm, an Kay Bernstein. Dem Präsidenten aus der Kurve. Dem ehemaligen Ultra-Vorsänger mit Stadionverbot in der Vita. Mit dem sich Schlagzeilen machen ließen ("Wird er Pyros legalisieren und das Olympiastadion in einen Feuertopf verwandeln?"; BILD). Und offenbar Wahlen gewinnen.

Vielleicht hat Michael Preetz es ja kommen sehen. "hinzufügen. I k kkmm mom", lautete der bis dato letzte Tweet [twitter.com] , den der ehemalige Hertha-Manager auf der damals noch Twitter genannten Social-Media-Plattform absetzte. Kurz vor der zumindest in seiner Deutlichkeit überraschenden Wahl von Kay Bernstein zum neuen Präsidenten von Fußball-Bundesligist Hertha BSC . Seither sind 500 Tage vergangen. Was die Frage aufwirft: Wie fällt die Zwischenbilanz aus? Alles dufte oder doch eher "I k kkmm mom"?

Die Ansprache jedenfalls kam an. Womöglich auch, weil die Präsidentschaftswahl am Ende auf ein Duell zwischen Bernstein und Frank Steffel hinauslief. Steffel, alter, West-Berliner Politik-Adel mit einer Biographie, deren Eckpunkte fast schon als Klischee durchgehen würden: mittelständischer Unternehmer, aberkannte Doktorwürde, krachende Niederlage bei der Wahl zum Bürgermeister 2001, dafür Wahl zum "peinlichsten Berliner", ehrenamtlicher Präsident des Handball-Klubs Füchse Berlin. Bernstein gegen Steffel, das war "alles anders machen" gegen "weiter wie immer". Man muss sich das nochmals vor Augen führen, um zu verstehen, warum Bernstein überhaupt zum Präsidenten gekürt wurde. Und um richtig einordnen zu können, wie seine Arbeit seither zu bewerten ist.

Als Bernstein einen Monat zuvor seine Kandidatur bekannt gab, lächelte noch so mancher Beobachter munter auf. Zwar vermittelte Bernstein gekonnt den Eindruck, mit seiner Kommunikationsagentur "Team Bernstein" zu einem erfolgreichen Unternehmer geworden zu sein. Doch die mangelnde Erfahrung als Funktionär und in Gremien werde ihm bald um die Ohren fliegen, unkten die Kritiker. Und dann war da noch das Wahlprogramm seiner Initiative "Wir Herthaner".

Hört man sich um, rund um den Verein, erntet Bernstein zumindest in Hinblick auf die Außendarstellung jede Menge Lob. Die Stimmung ist geradezu prächtig und das trotz Abstiegs, Lizenz-Problemen, schleppender Sommertransfers und durchwachsenem Start in die 16. Zweit-Ligasaison der Geschichte. Bernstein, Präsident des eingetragenen Vereins, der wiederum die Kontrolle über die ausgegliederte Profi-Abteilung hat, versteht es, die aktuelle Situation zu begleiten, in dem er sie als alternativlos darstellt.

Die Kritiker innerhalb des Vereins sind nach und nach gegangen oder gegangen worden. Zuletzt der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Brüggemann, der öffentlichkeitswirksam am Tag der Mitgliederversammlung seinen Rücktritt einreichte und Bernstein attestierte, im Amt "überfordert" zu sein. Diskussionswürdig ist in Bernsteins 500 Tagen tatsächlich so einiges.

So sagte Bernstein Ende 2022 gegenüber dem "Kicker" [kicker.de]: "Diese und die folgende Saison sind durchfinanziert." Pläne Ingo Schillers, bis zum 31. Oktober 2022 Geschäftsführer Finanzen bei Hertha BSC, der eine Anleihe über 40 Millionen Euro vorzeitig verlängern wollte, um die Liquidität zu sichern, erteilten Bernstein und Co. eine Absage. So wirklich durchfinanziert war die "folgende" Saison, also die nun gestartete Saison 2023/24, dann aber offenbar doch nicht. Hertha drohte im Sommer der Lizenz-Entzug. Am Ende behalf man sich, siehe da, unter anderem mit der Verlängerung einer Anleihe über 40 Millionen Euro, aus der nun dank gestiegenem Zinssatz rund 60 Millionen Euro Schulden werden.

Für Unruhe unter den Anhängern hat dieses Manöver nicht gesorgt. Alles alternativlos, alles Berliner Weg. So kommuniziert es der Klub unter Bernstein und die Anhänger nehmen es hin. Auch als entgegen der Ankündigung im Wahlprogramm Bernsteins plötzlich doch ein Wettanbieter als Brustsponsor des Vereins an Land gezogen wird, regt sich nur kurz Widerstand. So wurde der Umstand auf der Mitgliederversammlung Mitte Oktober mit keiner einzigen Wortmeldung erwähnt. Und Bernstein? Spricht davon, dass es "keine Alternative gab" und gut ist.