Die Basketballer von Alba Berlin haben drei Tage nach dem Coup gegen den FC Barcelona in der Euroleague eine Heimpleite kassiert. Die Berliner unterlagen am Freitagabend in der heimischen Arena am Ostbahnhof vor 13.000 Zuschauern dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul mit 82:91 (47:51).

Alba bleibt damit Tabellenvorletzter der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 15 und Matt Thomas mit 13 Punkten.