Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Sieg nacheinander gefeiert und stehen weiterhin an der Tabellenspitze. Am Freitagabend setzten sich die Hauptstädter beim Liga-Schlusslicht Iserlohn Roosters nach einem 0:2-Rückstand letztlich mit 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) durch. Morgan Ellis erzielte zwei Tore, außerdem trafen Jaedon Descheneau, Zach Boychuk und Ty Ronning für die Berliner, die damit bereits das zehnte Auswärtsspiel in Folge gewinnen konnten.

Vor 4.134 Zuschauern in der Eissporthalle am Seilersee waren die Hausherren zu Beginn das engagiertere und zielstrebigere Team. Balázs Sebök sorgte kurz vor der ersten Drittelpause mit einem Powerplaytreffer für die verdiente Führung des Tabellenletzten. Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Hauptstädter den Druck, aber die Sauerländer bauten ihren Vorsprung aus. Nach einem Konter war Sebök zum zweiten Mal erfolgreich.