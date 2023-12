"Ich erwarte Zweikämpfe, Emotionen und Laufbereitschaft", hatte Kölns Trainer Steffen Baumgart vor der Partie noch gesagt. Von Fußball war dabei keine Rede und wenn man es positiv wenden will, darf man attestieren: Baumgart erreicht seine Mannschaft noch.

Und weil vom "aktiven und dominanten" Spiel, das Unions Bjelica vor nicht einmal einem Monat bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, zunächst ungefähr so viel zu sehen war an diesem Abend wie von der Sonne über Köpenick, entwickelte sich die Paarung für den von Vereinszugehörigkeiten befreiten Beobachter schnell zum Härtetest. Womöglich wollten die Teams sich aber auch nur solidarisch zeigen mit ihren Anhängern, die aus Protest gegen den geplanten Einstieg eines strategischen Partners in die DFL abermals zwölf Minuten stumm hielten.

Köln also führte mehrheitlich den Ball, während Union sich in seinem 4-3-3 zunächst erst ab der Mittellinie bereit machte, eine Verteidigung zu errichten. Meist genügte dabei allerdings bloße Berliner Anwesenheit. Zu überschaubar war der Vortrag der Rheinländer. Viele Pässe verkümmerten als Absichtserklärung oder schämten sich direkt ins Aus. Nicht wenige Ballannahmen riefen spontanes Mitleid hervor. So mutete es von Minute zu Minute seltsamer an, wie abwartend Union agierte. Es war, als hätte man in einem Pistolen-Duell Angst vor einem Messer-Träger.