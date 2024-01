Dass der Klub scheinbar so verlässlich vielsversprechenden Nachwuchs präsentieren konnte, ist auch deswegen so bemerkenswert, weil in Randsportarten eigentlich der Zufall zu regieren scheint: Ob sich talentierter Nachwuchs für eine bestimmte Disziplin entscheidet, geht hierzulande weitgehend planlos vonstatten. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob es überhaupt ein entsprechendes Vereinsangebot vor Ort gibt. Oder in welcher Region man aufwächst. Oder ob der Lehrer an der Schule die Schüler für eine bestimmte Sportart begeistern kann.

So hat es auch Henning Harnisch erlebt. Der heute 55-Jährige gewann 1993 die Europameisterschaft mit dem Nationalteam, stieg später in die Führungsriege von Alba Berlin auf. Doch dass er überhaupt zum Basketball kam, hing, wie er sagt, unter anderem damit zusammen, dass er in Oberhessen aufwuchs, einer Region, in der die dort stationierten US-Amerikaner mit ihrem geliebten Basketball präsent waren. Was es auch gab: drei Lehrer an seiner Schule, "die sich intensiv darum gekümmert haben, Basketball weiterzugeben", sagt Harnisch. Es war "Glück", sagt Harnisch.

"Man könnte das so hinnehmen und sagen: So läuft das. Aber man kann sich auch fragen: Was war damals alles gegeben?". Harnisch wollte zumindest in Berlin den Faktor "Zufall" etwas minimieren.