Elegant wars jetzt nicht, aber wer hätte das zwei Tage nach einem anstrengenden Sieg in der Euroleague auch erwartet? Alba Berlin zeigte beim 90:82 gegen die Würzburg Baskets am Sonntag, dass das Team inzwischen auch mit müden Beinen Wege zum Sieg finden kann.

Die Basketballer von Alba Berlin haben die Serie von sieben Siegen nacheinander der Würzburg Baskets beendet und zwar mit 90:82. 8.224 Interessierte sahen sich die Angelegenheit am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle an. Alba steht damit auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga, hat allerdings weniger Spiele als die ersten drei hinter sich. Soweit zum protokollarischen Teil.

Der Rückkehrer Martin Hermannsson, der erst am Samstag aus Valencia an die Spree gereist war, stand nicht im Kader der Berliner aber er saß in der Halle und das war für die anwesenden Fans fast genauso schön. Sie begrüßten ihn mit viel Applaus. Was die Würzburger angeht: Vor genau 25 Jahren machte sich der heilige Dirk aus den fränkischen Gefilden aus auf, die NBA zu erobern. Bekannt ist: Er kam, sah und siegte. Sein ehemaliger Klub aber, damals noch DJK Würzburg, wurde seitdem beachtlich durcheinandergeschüttelt: öfter am finanziellen Abgrund, dann wieder gerettet, dem Abstieg entronnen und inzwischen unter dem Headcoach Sasa Filipovski erstaunlich stabil unterwegs. Sie machen am Main sehr viel aus ihren bescheidenen Möglichkeiten. Gerade suchen sie mal wieder einen neuen Hauptsponsor.

Die Unterfranken reisten recht erfrischt an, Alba dagegen hatte wegen der üblichen Euroleague-Plackerei das achte Spiel innerhalb von 17 Tagen zu bestreiten. Freitagabend noch in Frankreich gewonnen, kurz in die Zauberkugel und nun zuhause gegen ein unangenehmes Team. Besonders für ihre aggressive Defense sind die Würzburger gerühmt, vorne stressen sie am liebsten im Eins gegen Eins.