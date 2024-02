TV-Übertragung, Public Viewing & Co. - Fragen und Antworten zum NFL Super Bowl

Fr 09.02.24 | 16:49 Uhr

Bild: IMAGO / USA TODAY Network

Im größten Einzelsport-Ereignis der Welt spielen die Kansas City Chiefs am Sonntag gegen die San Francisco 49ers im Super Bowl - um den Meistertitel der National Football League (NFL). Fragen und Antworten vor dem Showdown in Las Vegas.

Wo findet der Super Bowl statt und welche Teams spielen gegeneinander? Der Super Bowl findet in diesem Jahr am Sonntag, den 11. Februar, im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada - im Süden von Las Vegas - statt. Die Kansas City Chiefs sind amtierender Meister und spielen in der 58. Auflage des Endspiels gegen die San Francisco 49ers um die Vince Lombardi Trophy der National Football League (NFL). Gibt es noch Tickets? Die NFL hat eine Ticket-Verlosung angeboten. Je nach Preisklasse kosteten die Karten zwischen 700 und 1.200 Euro. Über Zweitanbieter, zum Teil von der NFL lizenziert, sind nach wie vor Karten zu erstehen. Gerade für Kurzentschlossene wird ein Trip nach Las Vegas allerdings einmal mehr ein kostspieliges Unterfangen: Für Tickets auf dem Zweitmarkt werden aktuell mindestens rund 5.000 Euro pro Stück aufgerufen. Wird das Spiel im Fernsehen übertragen? In Deutschland ist der Super Bowl zum ersten Mal auf RTL zu sehen. Auch der Streaming-Anbieter DAZN zeigt das Spektakel, das in der Nacht zum 12. Februar (0:30 Uhr) beginnen wird.

imago images/Eibner Sportverwaltung - Berlin will Spiele der National Football League ausrichten Die US-amerikanische National Football League (NFL) hat gerade zwei reguläre Saison-Spiele in Frankfurt am Main ausgetragen - und plant auch in Zukunft Partien in Deutschland. Ab 2026 könnte auch Berlin zum Zug kommen. Von Matthias Gindorf

Gibt es Public-Viewing-Angebote in Berlin und Brandenburg? Im "Huxleys Neue Welt" kann der Super Bowl zusammen mit anderen Football-Begeisterten verfolgt werden. Ab 21 Uhr öffnet die Location in Neukölln ihre Türen, ab 21:30 Uhr wird für ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, Essen und Getränken gesorgt. Tickets sind für diese Veranstaltung noch verfügbar. Sind deutsche Football-Spieler mit von der Partie? Nein. Es wäre allerdings fast dazu kommen: Denn erst im NFC Championship Game – einem der beiden Halbfinals – unterlag der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers (31:34). Wie bedeutend ist der deutsche Markt für die NFL? Schon seit einigen Jahren hält die deutsche Begeisterung für die US-amerikanische Sportart an, was sich in ihrer Bedeutung für die NFL-Vermarktung zeigt. Deutschland "ist einer der wichtigsten Märkte der NFL, der zweitgrößte und der am schnellsten wachsende Markt außerhalb der USA", erklärte der deutsche Ex-NFL-Star Sebastian Vollmer im November 2023 gegenüber "web.de News". Eine NFL-Umfrage im letzten Jahr hatte ergeben, es in Deutschland rund 18 Millionen Footballinteressierte und mehr als drei Millionen Hardcore-Fans gebe. "Wir sind die zweitgrößte TV-Sportart in Deutschland hinter Fußball, den möchte die NFL aber auch nicht attackieren. Der Football soll neben dem Fußball existieren, zumal Fußball in Amerika expandiert - das will die NFL in Deutschland", führte Vollmer weiter aus. Schon seit ein paar Jahren finden ausgewählte NFL-Spiele in Deutschland statt, so zuletzt im November 2023 in Frankfurt. Auch auf diesem Wege will der Football sich in Deutschland weiter etablieren.

IMAGO / Beautiful Sports / ActionPictures / Eibner / Sven Simon Fußball-EM, Handball-EM, Olympische Spiele - Das sind die sportlichen Höhepunkte 2024 in Berlin und Brandenburg Das Sportjahr 2024 hat einiges zu bieten – und Berlin wie Brandenburg sind mittendrin. Ob Fußball- und Handball-EM oder Trampolin-Weltcup – über das gesamte Jahr finden große Sportgroßveranstaltungen in der Region statt.

Wie groß ist die NFL? Wie erfolgreich der US-Football ist, lässt sich wohl am besten an den wirtschaftlichen Kennzahlen, also dem Rechte-Deal erkennen. Im März 2021 schloss die NFL neue langfristige Vereinbarungen zur den Übertragungsrechten ab: von 2023 bis 2033 wird die NFL 110 Milliarden US-Dollar (rund 102 Milliarden Euro) erhalten. Auch die Kosten für einen Werbespot während des Super Bowls lassen seine Bedeutung erahnen. So muss ein Unternehmen für 30 Sekunden Werbung sieben Millionen US-Dollar (rund 6,5 Millionen Euro) hinlegen. Wer tritt in der Halbzeitshow auf? Seit jeher hat die Halbzeitpause des Super Bowl eine große popkulturelle Bedeutung. Es kommt einer Krönung gleich, in jenen 20 Minuten für die musikalische Unterhaltung zu sorgen. In diesem Jahr ist Pop- und RnB-Sänger Usher der "Main Act". Er ist unter anderem für Songs wie "Yeah!" und "DJ Got Us Fallin' in Love" bekannt. Die US-Nationalhymne wird vor dem Spiel von Country-Star Reba McEntire gesungen. Und was hat eigentlich Taylor Swift mit all dem zu tun? Pop-Künstlerin Taylor Swift ist kein Teil der Halbzeitshow - und dennoch steht sie bei diesem Super Bowl besonders im Fokus. Die 34-Jährige, die aktuell wohl die erfolgreichste Musikschaffende der Welt ist, führt eine Beziehung mit Travis Kelce. Kelce ist einer der besten Tight Ends der NFL und bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag - einem der beiden Final-Teams. Die Romanze zwischen Swift und Kelce ist von boulevardeskem als auch wirtschaftlichem Wert. So gibt die Analysefirma Apex Marketing Group an, dass Swift der NFL als auch dem Team ihres Partners schätzungsweise 331,5 Millionen US-Dollar (rund 305 Millionen Euro) an Mehreinnahmen erbracht haben soll, zum Beispiel durch Swift-Merchandise und gestiegene Zuschauerzahlen. Die Zahl der weiblichen Zuschauer bei den Spielen habe sich zudem um ganze neun Prozent erhöht, heißt es.