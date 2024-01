Das Jahr 2024 beginnt direkt mit einem Kracher: Am Mittwoch, 10. Januar startet die Heim-EM im Handball. Dabei kommt das Turnier auch eine Woche nach Berlin, genauer gesagt in die Arena am Ostbahnhof, in der die Spiele der Gruppe A und D stattfinden. Vor allem Gruppe A wird im Fokus stehen, denn in der wird Gastgeber Deutschland um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen.

Mit Nils Lichtlein wird auch ein Profi der Füchse Berlin im deutschen Aufgebot stehen. Am Sonntag, 14. Januar gegen Nordmazedonien und am Dienstag, 16. Januar gegen Europameister Frankreich (jeweils 20:30 Uhr) wird das DHB-Team am Ostbahnhof auf die Platte gehen. Deutschland will den Heimvorteil nutzen, um erstmals seit 2016 wieder Europameister zu werden - den Start dieser Reise kann Berlin hautnah miterleben.