Die Basketballer von Alba Berlin bleiben in der Bundesliga weiter auf Kurs und haben ihren höchsten Saisonsieg gefeiert. Am Samstagabend siegten die Hauptstädter vor 10.646 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen Aufsteiger Tigers Tübingen souverän mit 112:69 (56:34). Damit bleibt Alba auf Tabellenplatz drei. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson und Malte Delow mit je 17 Punkten.