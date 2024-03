76:75 in Rostock

So 10.03.24 | 20:51 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga eine überraschende Niederlage gerade noch verhindert. Die ersatzgeschwächten Hauptstädter gewannen am Sonntag dank starker Nerven in der Schlussphase vor 4800 Zuschauern beim Abstiegskandidat Rostock Seawolves mit 76:75 (40:36). Alba bleibt dennoch Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 16 und Sterling Brown mit 15 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste verletzungsbedingt auf ein komplettes Team verzichten Weltmeister Johannes Thiemann, Justin Bean, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida und Khalifa Koumadje mussten alle passen. Nach einem ausgeglichenen Auftakt zeigte sich Alba besonders in der Defensive sehr aufmerksam. Nach rund siebeneinhalb Minuten konnten die Hauptstädter erstmalig zweistellig in Führung gehen (24:14).